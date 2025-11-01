Кучма рассказал, что станет с Зеленским после окончания конфликта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский якобы обладает «авторитетом мирового уровня», у него «большое будущее» после урегулирования конфликта на Украине, однако мир не будет легче вооруженной борьбы. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил бывший украинский президент Леонид Кучма.

«Я не знаю, что он решит (по вопросу о выборах на Украине – «Газета.Ru»). Знаю лишь, что Украине и после войны пригодится его авторитет мирового уровня. Не знаю, какое именно, но у Зеленского большое будущее. Могу предупредить Владимира только о том, что он наверняка и так прекрасно понимает: мир не будет легче, чем война», — подчеркнул он.

Кучма также признал, что в рамках нынешней Украины прописанная в конституции парламентско-президентская система власти не работает, а действующий глава Владимир Зеленский фактически обладает большими полномочиями, чем ему положено.

1 ноября газета Politico написала о том, что Зеленский готовится к «возможным выборам» в 2026 году на случай прекращения огня в вооруженном конфликте.

Как отмечала Politico, Зеленский опасается, что политические противники киевского режима используют суды, «чтобы очистить поле от конкурентов» и организовать «нечестные выборы».

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.