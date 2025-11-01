На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кучма рассказал, что станет с Зеленским после окончания конфликта на Украине

Кучма: у Зеленского большое будущее, он обладает авторитетом мирового уровня
true
true
true
close
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский якобы обладает «авторитетом мирового уровня», у него «большое будущее» после урегулирования конфликта на Украине, однако мир не будет легче вооруженной борьбы. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил бывший украинский президент Леонид Кучма.

«Я не знаю, что он решит (по вопросу о выборах на Украине – «Газета.Ru»). Знаю лишь, что Украине и после войны пригодится его авторитет мирового уровня. Не знаю, какое именно, но у Зеленского большое будущее. Могу предупредить Владимира только о том, что он наверняка и так прекрасно понимает: мир не будет легче, чем война», — подчеркнул он.

Кучма также признал, что в рамках нынешней Украины прописанная в конституции парламентско-президентская система власти не работает, а действующий глава Владимир Зеленский фактически обладает большими полномочиями, чем ему положено.

1 ноября газета Politico написала о том, что Зеленский готовится к «возможным выборам» в 2026 году на случай прекращения огня в вооруженном конфликте.

Как отмечала Politico, Зеленский опасается, что политические противники киевского режима используют суды, «чтобы очистить поле от конкурентов» и организовать «нечестные выборы».

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами