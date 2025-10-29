Экс-советник Макгрегор: Зеленскому нужно быть осторожным, он стал помехой для РФ

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо «быть очень осторожным», так как именно он остается помехой для решения конфликта на Украине. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Могу предположить, что ему следует быть очень осторожным, поскольку я не уверен, что он проживет еще долго», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, украинский лидер стал «постоянной помехой» для России.

Как отмечал ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен, Россия не согласится заключить мирный договор с Украиной без гарантий безопасности для своих территорий.

Он обратил внимание на заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности о том, что цель регионального содружества в конфликте на Украине заключается в раздроблении России на несколько более мелких государств.

Ранее Лавров назвал предоставление гарантий безопасности России одним из ключевых условий для начала переговоров по Украине.