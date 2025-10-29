На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США обратились к Зеленскому из-за его жесткой позиции в отношении России

Экс-советник Макгрегор: Зеленскому нужно быть осторожным, он стал помехой для РФ
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо «быть очень осторожным», так как именно он остается помехой для решения конфликта на Украине. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Могу предположить, что ему следует быть очень осторожным, поскольку я не уверен, что он проживет еще долго», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, украинский лидер стал «постоянной помехой» для России.

Как отмечал ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен, Россия не согласится заключить мирный договор с Украиной без гарантий безопасности для своих территорий.

Он обратил внимание на заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности о том, что цель регионального содружества в конфликте на Украине заключается в раздроблении России на несколько более мелких государств.

Ранее Лавров назвал предоставление гарантий безопасности России одним из ключевых условий для начала переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами