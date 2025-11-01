На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил шансы отправки на Украину ракет Tomahawk

Аналитик Гусев: Трамп вряд ли одобрит передачу Украине ракет Tomahawk
U.S. Navy/AP

Президент США Дональд Трамп вряд ли примет решение о передаче Киеву ракет Tomahawk, так как это еще больше ухудшит российско-американские отношения. Об этом РИА Новости заявил доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

«Принятие такого решения скажется на российско-американских отношениях, они войдут совсем в другую плоскость. Наши отношения и так находятся на самой низкой точке взаимодействия, а так они вообще уйдут в пике», — отметил он.

Поэтому, указал Гусев, президент США вряд ли пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией.

Пентагон одобрил поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, утверждают источники CNN. Это еще не окончательное решение: утвердить его должен президент США Дональд Трамп. Решение оборонного ведомства «воодушевило европейских союзников», отмечают собеседники телеканала. Тем не менее вопрос о том, как ВСУ будут запускать ракеты без помощи армий других стран, остается открытым. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле раскрыли, как Россия будет реагировать на попытки бить вглубь страны.

