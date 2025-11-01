На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский политик назвал условие для нового Майдана

Экс-премьер Азаров: Майдан возможен, если Запад захочет сменить власть в Киеве
Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Новый Майдан на Украине возможен только в том случае, если страны Запада захотят поменять власть в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

По словам политика, ни один майдан не происходил «сам по себе», чтобы люди «вскочили с диванов и побежали на площадь».

«Существовала организация, которая занималась выводом людей. Они были проплачены, обеспечены сортирами, простите, питанием, деньгами, артистами, которые плясали и развлекали их. Поэтому любой Майдан возможен, только если Запад сам захочет сменить власть в Украине», — подчеркнул он.

1 ноября американская газета Politico писала, что украинский лидер Владимир Зеленский готовится к «возможным выборам» в 2026 году на случай прекращения огня в вооруженном конфликте.

По данным газеты, на Украине также есть политические силы, которые считают, что Зеленский и его окружение используют конфликт для монополизации власти до такой степени, что это «угрожает демократии в стране». К таковым относится украинская активистка и глава Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, пишет Politico.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.

Все новости на тему:
Новости Украины
