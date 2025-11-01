В МИД России сообщили о попытке «протащить» тему Украины в декларацию АТЭС

Некоторые недружественные Российской Федерации государства пытались внести в итоговую декларацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) тему кризиса на Украине, но им не удалось реализовать свои планы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

«Некоторые делегации, правительства которых настроены недружественно к России, пытались, как и в прошлом году, протащить в итоговую декларацию тему Украины», — передает агентство слова собеседника.

По его словам, в конечном итоге декларация не коснулась украинского кризиса в связи с тем, что конструктивное большинство лидеров АТЭС осознает, что эта тема не совпадает с общим контекстом форума.

Саммит АТЭС проходит в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. В рамках декларации государства-участники договорились диверсифицировать свои источники энергии, признав важность природного газа и сжиженного природного газа (СПГ). Было заявлено о необходимости создавать условия для подтверждения происхождения используемой энергии.

Также стороны сошлись на том, что искусственный интеллект (ИИ) фундаментально преобразует экономики во всем мире и призвали к укреплению сотрудничества в сфере ИИ. Кроме того, страны объединения договорились сотрудничать по вопросам демографии.

Ранее Си Цзиньпин назвал место проведения саммита АТЭС в 2026 году.