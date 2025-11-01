Блаха: Словакия поддержит идею антиукраинского блока с Венгрией и Чехией

Словакия положительно оценивает идею создания антиукраинской коалиции вместе с Венгрией и Чехией. Об этом «Известиям» заявил заместитель главы правящей партии Smer Любош Блаха.

Он отметил, что правительства трех государств осознают опасность политики Брюсселя в отношении России.

«Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны», — сказал Блаха.

В конце октября политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что Будапешт намерен объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать внутри Европейского союза «скептически относящийся к Украине» альянс. По мнению Politico, создание подобного объединения может существенно затруднить усилия Евросоюза по оказанию финансовой и военной поддержки Киеву.

