Вице-президент США на Хеллоуин опубликовал видео в образе из мема с собой

Джей Ди Вэнс выложил видео, где надел кудрявый парик и выпучил глаза
JD Vance/X

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X выложил видео с собой в образе из ставшего известным в интернете мема с собой. Таким образом политик поздравил граждан с Хеллоуином.

«Всем счастливого Хэллоуина, не забывайте говорить спасибо, когда идете за сладостями!», — сказал он.

Вице-президент США надел парик с кудрявыми волосами и выпучил глаза, подражая завирусившемуся мему с ним самим.

В сети пользователи отредактировали картинки с Вэнсом. На одной из них он лысый, на другой - с длинными кудрявыми волосами.

До этого зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев сообщал «Газете.Ru», что запрещать Хеллоуин нельзя, потому что молодежь еще сильнее захочет его отмечать, однако популяризировать этот праздник на официальном уровне государство не должно.

Толмачев отметил, что в России очень много «родных» праздников — гуляния на Масленицу или колядки на Рождество, — которые нужно развивать.

«Вместо того чтобы обращать внимание на заморские обычаи, давайте активнее популяризировать наши собственные, исконно русские традиции. Ведь у нас есть что вспомнить!», — отметил он.

Ранее в Госдуме предложили переименовать Хэллоуин.

