В Госдуме заявили, что не запрещают Хеллоуин, потому что запретный плод сладок

Запрещать Хеллоуин нельзя, потому что молодежь еще сильнее захочет его отмечать, однако популяризировать этот праздник на официальном уровне государство не должно. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Давайте смотреть на вещи трезво: Хеллоуин — заморский гость и не сказать, чтобы желанный. Он не имеет в России ни исторических, ни духовных корней. Это коммерческий праздник, вроде Дня всех влюбленных. Молодежь не любит, когда ей что-то навязывают и запрещают. И мы не запрещаем Хэллоуин, ведь запретный плод сладок. Люди в частном порядке могут отмечать что угодно. Но поддерживать и популяризировать Хеллоуин на официальном уровне — это не наша задача. Государство не будет тратить на это ни ресурсы, ни внимание. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезь. Давайте сосредоточимся на том, что нам действительно дорого, что веками создавало наш культурный код, что по-настоящему круто и необычно», — сказал он.

Толмачев отметил, что в России очень много «родных» праздников — гуляния на Масленицу или колядки на Рождество, — которые нужно развивать.

«Наша страна — это страна традиционных ценностей, с богатейшей историей и глубокими православными традициями. У нас есть свои, родные праздники. Вот их-то мы и должны ставить во главу угла. Вместо того чтобы обращать внимание на заморские обычаи, давайте активнее популяризировать наши собственные, исконно русские традиции. Ведь у нас есть что вспомнить! Шумные и яркие скоморошьи гуляния на Масленицу, веселые колядки под Рождество со звездой и вертепом — это наше живое наследие, которое и объединяет, и воспитывает, и дарит настоящую радость. Это самобытный стиль, красивый и радостный. Я не говорю про православные праздники, которые в последние годы празднует все больше и больше молодежи. Людям хочется пощекотать нервы, повеселиться, нарядиться — да пожалуйста. Но я за то, чтобы мы поддерживали нашу русскую культуру, обычаи, о которых многие попросту не знают. Люди любят праздники, потому что они приносят духовную, психологическую разрядку. Это естественно для человека», — добавил он.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести административную ответственность за празднование Хеллоуина. По его словам, наказывать необходимо бары, кафе и рестораны, которые применяют в соответствующие дни атрибутику праздника.

Ранее в Госдуме предложили переименовать Хэллоуин.