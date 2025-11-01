На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что США рассчитывают на долговечную сделку с Китаем

Трамп: США рассчитывают на долговечную торговую сделку с КНР
Evelyn Hockstein/Reuters

США рассчитывают на достижение долговечной торговой сделки с Китаем. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Я с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином. — «Газета.Ru»), как вы видели, очень хорошо ладил», — отметил Трамп.

Глава Белого дома заявил, что у Вашингтона и Пекина в течение долгого времени будут «замечательные отношения».

При этом американский лидер выразил уверенность в скором решении вопроса с поставками сои в КНР в интересах сельского хозяйства США и предложил американским фермерам закупать «более крупные тракторы и больше земли».

Также Трамп сообщил о возможности принятия КНР дополнительных мер по борьбе с контрабандой фентанила.

«Китай очень напряженно над этим работает, я по-настоящему в это верю», — подчеркнул он.

По словам президента США, он хочет отменить дополнительные таможенные пошлины, введенные ранее на китайские товары под предлогом якобы недостаточных усилий Пекина в противодействии контрабанде фентанила.

30 октября Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры в Южной Корее. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России обратили внимание на «разъяренное» лицо Трампа после встречи с Си.

