В парламент Франции внесут проект резолюции о недоверии кабмину

Оппозиция внесет в парламент проект резолюции о недоверии кабмину Франции

Парламентская фракция левой партии «Неподчинившаяся Франция» внесет в Национальное собрание проект резолюции о недоверии правительству. Об этом сообщила глава фракции Матильда Пано, передает телеканал BFMTV.

«Единственное решение, которое остается, чтобы противодействовать этой власти — это вотум недоверия правительству», — сказала она.

Пано также призвала президента Франции Эммануэля Макрона подать в отставку.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон немедленно распустит парламент в случае вынесения вотума недоверия правительству Себастьена Лекорню.

11 октября Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьер-министра спустя несколько дней после его отставки. Тот заявил, что принимает поручение «из чувства долга» для преодоления политического кризиса. Он оставил пост 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за партийных разногласий.

Ранее сообщалось, что Макрон оказался наименее популярным из действующих президентов Франции.