«Виноватым себя не чувствую»: депутат Вороновский не знает о претензиях прокуратуры

«Ъ»: депутат ГД Вороновский не знает сути претензий Генпрокуратуры
Depositphotos

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Анатолий Вороновский, которого Генпрокуратура требует лишить неприкосновенности, не знает, какие претензии к нему имеет надзорный орган. Об этом парламентарий сообщил газете »Коммерсант».

«Виноватым себя ни в чем не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чем дело. Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить», – подчеркнул народный избранник.

По словам депутата, контролирующие структуры не предъявляли ему никаких претензий насчет достоверности данных в декларациях о доходах.

31 октября стало известно о том, что в Государственную думу России поступило представление о лишении депутата Вороновского неприкосновенности от генпрокурора Александра Гуцана. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин передал документы в профильную комиссию для предварительного изучения.

Депутат Вороновский был избран по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края.

Ранее в Абхазии сняли неприкосновенность с депутата Адгура Харазии, после чего его задержали.

