Суд рассмотрит ходатайство об освобождении Саркози

Апелляционный суд Парижа рассмотрит ходатайство об освобождении Саркози 10 ноября
Stephanie Lecocq/Reuters

Апелляционный суд Парижа рассмотрит ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

«Апелляционный суд Парижа рассмотрит прошение Николя Саркози об освобождении 10 ноября», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что полицейские круглосуточно охраняют Саркози в тюрьме из-за возможных угроз.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Адвокаты уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Что Саркози делал перед заключением и где будет отбывать наказание — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили об издевательствах над Саркози в тюрьме.

