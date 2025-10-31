Польша допускает выход из Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, передает Onet.

Ему задали вопрос, считает ли он возможным выход Польши из Евросоюза.

«Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят «нет» любой европейской инициативе», — сказал Сикорский.

Он напомнил, что бывший президент Польши Анджей Дуда выступил против внедрения энергосберегающих ламп, хотя это решение было одобрено Европейским советом при участии бывшего главы государства Леха Качиньского.

12 сентября Польша заблокировала железнодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, создав проблемы для поставок китайской продукции в Европу. Позжесостоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И с его польским коллегой Радославом Сикорским и президентом Польши Каролем Нароцким. Результатом переговоров стало подписание соглашения, охватывающего добычу полезных ископаемых, производство электромобилей и правила экспортного контроля.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе встревожились из-за сделки Китая с Польшей.