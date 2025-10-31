Украине предрекли трудности из-за выезда молодежи за границу

Украина рискует потерять рабочий и образовательный потенциал из-за выезда молодежи за рубеж. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок в эфире телеканала «Новости.Live».

Рада в конце августа разрешила выезд за границу мужчинам 18–22 лет, хотя ранее для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действовал запрет в период военного положения. За уклонение от мобилизации в Украине предусмотрено уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.

Евтушок подчеркнул, что молодежь является будущим Украины, это следующие кадры и они покинули страну. По его словам, число покинувших республику молодых людей огромное.

Глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник отмечал, что около 90% молодых людей, выехавших за границу с территории республики, вряд ли вернутся.

Министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный в середине октябре сообщал, что около 1,7 миллиона молодых людей покинули Украину с 2022 года.

Ранее The Telegraph узнала, что число уехавших с Украины мужчин сопоставимо с армией Британии.