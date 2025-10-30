Литва направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против Белоруссии

МИД Литвы: Вильнюс направил в ЕК предложения по новым санкциям против Белоруссии

Литва в ответ на появляющиеся над страной метеозонды, якобы связанные с контрабандой сигарет, направила в Еврокомиссию (ЕК) предложения по новым санкциям против Белоруссии. Об этом в эфире «Жиню радияс» заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис, передает ТАСС.

«Литва передала Еврокомиссии свои соображения по поводу того, каким может быть движение в данном направлении», — сказал он.

Министр рассчитывает, что к следующей встрече руководства ЕС в конце ноября по вопросу санкций против Белоруссии «будет достигнут прогресс». По словам Будриса, Литва предпочитает национальным рестрикциям более масштабные и эффективные ограничения ЕС.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, якобы используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства. 27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее в Литве обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.