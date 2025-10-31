Лукашенко предрек Европе кризис

Лукашенко: Европа скоро будет платить Белоруссии за воздух

Страны Европы скоро будут платить Белоруссии за воздух. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

Это станет возможным по причине сохранения Белоруссией чистого и свежего воздуха благодаря сберегаемым лесам и болотам, считает Лукашенко.

Политик отметил, что в Европе всего этого практически нет.

По словам президента, европейцы вместо того, чтобы платить за белорусский воздух, начинают «душить» республику санкциями.

«Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам», — подытожил Лукашенко.

Ранее Лукашенко поблагодарил США за частичное снятие санкций.