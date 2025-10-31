Глава офиса Зеленского раскрыл детали мирного плана Украины

Ермак: Украина и ее союзники создают мирный план по урегулированию конфликта

Украина и ее западные союзники сейчас работают над созданием единого плана мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«В медиа сейчас много сообщений относительно альтернативных планов, мол, в США — один, в ЕС — другой, у отдельных стран — еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так», — отметил Ермак.

По его словам, не существует разных планов от разных стран, как утверждают СМИ, но дискуссии по мирному плану продолжаются.

Ермак добавил, что Владимир Зеленский, лидеры стран Европы и президент США Дональд Трамп считают, что любые переговоры между Киевом и Москвой должны начаться с прекращения огня по текущей линии фронта.

Накануне президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах разрешения вооруженного конфликта на Украине, заявил, что иногда стоит позволить сторонам сражаться. Соответствующее заявление он сделал после после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, с которым также обсудил Украину.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне».