На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава офиса Зеленского раскрыл детали мирного плана Украины

Ермак: Украина и ее союзники создают мирный план по урегулированию конфликта
true
true
true
close
Global Look Press

Украина и ее западные союзники сейчас работают над созданием единого плана мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«В медиа сейчас много сообщений относительно альтернативных планов, мол, в США — один, в ЕС — другой, у отдельных стран — еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так», — отметил Ермак.

По его словам, не существует разных планов от разных стран, как утверждают СМИ, но дискуссии по мирному плану продолжаются.

Ермак добавил, что Владимир Зеленский, лидеры стран Европы и президент США Дональд Трамп считают, что любые переговоры между Киевом и Москвой должны начаться с прекращения огня по текущей линии фронта.

Накануне президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах разрешения вооруженного конфликта на Украине, заявил, что иногда стоит позволить сторонам сражаться. Соответствующее заявление он сделал после после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, с которым также обсудил Украину.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами