Отец Илона Маска о Зеленском: не президент, а какая-то шутка

Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол заявил в интервью ТАСС, что не видит Владимира Зеленского президентом Украины и назвал его шуткой.

По словам бизнесмена, ему нечего было бы сказать украинскому лидеру при встрече, потому что он не видит в Зеленском президента.

«Я не вижу его в том же свете, в каком вижу кого-то вроде [президента США Дональда] Трампа или [главу РФ Владимира] Путина <...> Я не вижу его лидером Украины, это шутка какая-то», — сказал он.

Старший Маск подчеркнул, что в Путине он видит спокойного лидера, которого хочется слушать, ведь в его словах есть смысл. В то же время он не знает, что сказать об украинском президенте. Американский предприниматель отметил, что когда он спросил о Зеленском у своих дочерей, они единогласно назвали лидера Украины злым человеком.

29 октября Эррол Маск заявил, что его впечатлили слова президента России, назвавшего голос правды секретным стратегическим оружием межконтинентальной дальности. По его словам, Путин говорит «понятно, доступно и разумно». Предприниматель добавил, что хотел бы самостоятельно использовать эту фразу в будущем. Отец Маска отметил, что разногласия между Россией и странами Запада вызывают у него сожаление.

Ранее Эррол Маск назвал большой честью получение паспорта РФ.