Шойгу обвинил Запад в желании развалить Россию

Шойгу заявил о стремлении Запада разделить Россию на мелкие государства

Запад стремится разделить Россию на десятки мелких государственных образований для последующей эксплуатации в своих интересах. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье, опубликованной на aif.ru.

По словам Шойгу, против России и ее общества оказывается агрессивное внешнее давление.

«Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются», — отметил он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что недружественные России правительства ошибочно считают многонациональность страны ее уязвимым местом и предпринимают попытки разобщить российское общество.

«Их цель — десуверенизация нашей страны», — констатировал Шойгу.

Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, западные страны всегда стремились развалить Россию.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад «порвался» сам в попытке «порвать» Россию.