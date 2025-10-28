Шойгу обвинил Запад в желании развалить Россию

Запад стремится разделить Россию на десятки мелких государственных образований для последующей эксплуатации в своих интересах. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье, опубликованной на aif.ru.
По словам Шойгу, против России и ее общества оказывается агрессивное внешнее давление.
«Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются», — отметил он.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что недружественные России правительства ошибочно считают многонациональность страны ее уязвимым местом и предпринимают попытки разобщить российское общество.
«Их цель — десуверенизация нашей страны», — констатировал Шойгу.
Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, западные страны всегда стремились развалить Россию.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад «порвался» сам в попытке «порвать» Россию.