Стало известно, какой процент россиян доверяет Путину

«Общественное мнение»: 77% опрошенных российских граждан доверяют Путину
Григорий Сысоев/РИА Новости

Уровень доверия президенту Владимиру Путину среди российских граждан составляет 77%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение», в котором приняли участие 1,5 тысяч россиян в период с 24 по 26 октября.

«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю)», — говорится в сообщении.

По данным соцорганизации, 79% респондентов страны считают, что российский лидер выполняет свою работу хорошо.

Сообщается, что позитивную оценку работе правительства дали 53% участников опроса (показатель увеличился на 1%). При этом показатели председателя кабина Михаила Мишустина по тому же критерию снизились на два процентных пункта и составили 54% опрошенных.

В свою очередь, уровень поддержки «Единой России» среди россиян повысился до 42%, КПРФ — 8% (уменьшился на 1%). Без изменений остались результаты ЛДПР и «Справедливой России» — 10% и 3%, соответственно. При этом свою поддержку партии «Новые люди» высказали 4% опрошенных, что превышает показатели предыдущего опроса на один процентных пункт.

Ранее в Кремле рассказали, как успехи на фронте влияют на уровень доверия граждан к Путину.

