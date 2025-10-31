Санкции США против России поставили некоторые страны ЕС в трудное положение

Новые санкции США против России могут заставить Венгрию изменить стратегию по импорту нефти и начать закупки в Хорватии, чего Будапешт желает избежать. Об этом сообщает газета Politico.
«Уход от России потребует от Будапешта закопать топор войны с Загребом. Венгрия упорно обвиняет Хорватию в установлении грабительских транзитных пошлин на свой экспорт», — говорится в сообщении издания.
Венгрия также утверждает, что трубопроводная система Хорватии физически не в состоянии удовлетворить ее потребности в нефти, однако Загреб «энергично оспаривает это утверждение», пишет газета.
При этом санкции США против России и антироссийский курс Брюсселя, отмечается в материале, все же может заставить Венгрию обратиться к Хорватии за нефтью.
«Венгрия оказалась в затруднительном положении», — подытоживает Politico.
