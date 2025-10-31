На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Санкции США против России поставили некоторые страны ЕС в трудное положение

Virginia Mayo/AP

Новые санкции США против России могут заставить Венгрию изменить стратегию по импорту нефти и начать закупки в Хорватии, чего Будапешт желает избежать. Об этом сообщает газета Politico.

«Уход от России потребует от Будапешта закопать топор войны с Загребом. Венгрия упорно обвиняет Хорватию в установлении грабительских транзитных пошлин на свой экспорт», — говорится в сообщении издания.

Венгрия также утверждает, что трубопроводная система Хорватии физически не в состоянии удовлетворить ее потребности в нефти, однако Загреб «энергично оспаривает это утверждение», пишет газета.

При этом санкции США против России и антироссийский курс Брюсселя, отмечается в материале, все же может заставить Венгрию обратиться к Хорватии за нефтью.

«Венгрия оказалась в затруднительном положении», — подытоживает Politico.

31 октября та же газета писала, что Европейская комиссия (ЕК) не исключает подачу иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их позиции по ввозу зерна с Украины.

Ранее в Польше потребовали заблокировать беспошлинную торговлю с Украиной.

