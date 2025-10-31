В Германии хотят, чтобы США убрали свое ядерное оружие из страны после слов Трампа

Германии необходимо потребовать от США вывести свое ядерное оружие из ФРГ после решения президента Дональда Трампа возобновить ядерные испытания в Штатах. Об этом заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

«ФРГ должна сделать четкий вывод в сфере безопасности: потребовать вывода ядерного оружия США со своей территории и выступить за глобальное разоружение», — подчеркнула она.

По словам Дагделен, сегодня необходим международный договор, который ратифицировали бы в том числе Россия с США, о запрещении ядерного оружия «всеми государствами».

Как отметила политик, такой шаг стал бы четким сигналом против ядерной эскалации в мире.

30 октября Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания. Решение главы Белого дома принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». Как давно США не проводили ядерные испытания и сколько им понадобится времени, чтобы их возобновить, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

