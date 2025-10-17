На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС опасаются возвращения «серого кардинала» Европы

Politico: возвращение экс-генсека ЕК может привести к внутреннему кризису в ЕС
IMAGO/Michael Indra/Global Look Press

Потенциальное возвращение в европейскую политику экс-генсека Еврокомиссии (ЕК) Мартина Селмайра может привести к усилению противостояния между председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Государства-члены [ЕС] обеспокоены тем, что назначение Селмайра может еще больше обострить отношения между Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией», — поделился высокопоставленный дипломат объединения.

Издание уточняет, что Селмайр, который считался в Брюсселе серым кардиналом европейской политики, может занять должность «заместителя генерального секретаря по геоэкономике и межинституциональным вопросам» и будет отвечать за отношения между европейской дипслужбой и другими институтами ЕС, а также присутствовать на встречах Комитета постоянных представителей при организации.

Отмечается, что в случае его присоединения к команде Каллас, у нее будет преимущество в виде инсайдерской информации из Брюсселя. По данным Politico, их совместная работа может стать «головной болью» для фон дер Ляйен, так как в последнее время отношения между ЕК и дипслужбой ЕС обострились.

9 октября большинство депутатов Европейского парламента не поддержали два вотума недоверия главе Европейской комиссии, внесенные группами «Патриоты за Европу» и «Левые».

В Европарламенте 720 депутатов. За вотум недоверия, внесенный «патриотами за Европу», проголосовали 179 парламентариев, 378 выступили против и 37 воздержались от голосования.

За вотум недоверия, внесенный «левыми», проголосовали 133 депутата, 383 выступили против и 78 воздержались.

Ранее на Западе нашли виновного в проблемах Евросоюза.

