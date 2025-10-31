На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп темами обсуждения с Си Цзиньпином поставил под вопрос усиление санкций против России

Bloomberg: Трамп поставил под вопрос усиление санкций против РФ
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что Трамп во время встречи с Си Цзиньпином в Пусане не обсуждал вопрос о российской нефти, поставив под вопрос перспективы усиления санкционного давления на РФ.

По словам Трампа, он с председателем КНР говорил на тему того, как они могут работать вместе, чтобы попытаться завершить российско-украинский конфликт.

По мнению эксперта по рестрикциям и управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона, если президент США не поднимает тему российской нефти в диалоге с Си Цзиньпином, то «это подрывает весь смысл санкционной политики».

Переговоры председателя КНР и президента США в южнокорейском Пусане завершились спустя 1 час 40 минут.

Встреча началась в полдень по местному времени 30 октября. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Ранее в России рассказали о главной цели Трампа на встрече с Си Цзиньпином.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами