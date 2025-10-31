Трамп темами обсуждения с Си Цзиньпином поставил под вопрос усиление санкций против России

Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что Трамп во время встречи с Си Цзиньпином в Пусане не обсуждал вопрос о российской нефти, поставив под вопрос перспективы усиления санкционного давления на РФ.

По словам Трампа, он с председателем КНР говорил на тему того, как они могут работать вместе, чтобы попытаться завершить российско-украинский конфликт.

По мнению эксперта по рестрикциям и управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона, если президент США не поднимает тему российской нефти в диалоге с Си Цзиньпином, то «это подрывает весь смысл санкционной политики».

Переговоры председателя КНР и президента США в южнокорейском Пусане завершились спустя 1 час 40 минут.

Встреча началась в полдень по местному времени 30 октября. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Ранее в России рассказали о главной цели Трампа на встрече с Си Цзиньпином.