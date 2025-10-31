В Минтрансе США рассказали о возможных проблемах с задержками рейсов

Американцы могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов по всей стране из-за нехватки диспетчеров и технических специалистов в связи с приостановкой финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом в интервью Fox News рассказал министр транспорта США, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

Он отметил, что в связи с шатдауном авиадиспетчеры не получают зарплату и не могут обеспечить свои семьи. Когда они перестанут ходить на бесплатную работу, США столкнется с непрекращающейся цепной реакцией задержек авиарейсов по всей стране.

Даффи добавил, что устаревшая система управления воздушным движением в Соединенных Штатах обслуживается техническими специалистами, которые сейчас не получают зарплату.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

Ранее Трамп станцевал перед американскими военными, которые могут остаться без зарплаты.