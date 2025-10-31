Мирошник: на Украине обеспокоились из-за слов о пытках военнопленных из России

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в своем Telegram-канале, что на Украине обеспокоились из-за его заявлений об издевательствах над российскими военнопленными.

«На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда», — написал дипломат.

Так Мирошник прокомментировал публикации в украинских сообществах с критикой в его адрес. Он также выразил мнение, что на Украине «стесняются иностранных правозащитников».

30 октября посол заявил в интервью РИА Новости, что российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, рассказали о пытках, издевательствах и насилии, которым подвергались во время содержания. По словам бойцов, украинская сторона применяла электрические стулья, регулярно избивала, проводила эксперименты и вводила неизвестные препараты. Мирошник отметил, что некоторые военнопленные не пережили пыток — в частности, на одного из них натравили собак.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.