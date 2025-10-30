На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко посетит Иран

Замглавы МИД Ирана Хатибзаде: Лукашенко может посетить страну в 2026 году
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президента Белоруссии Александр Лукашенко может посетить Иран в 2026 году. Об этом в интервью журналисту белорусского телеканала СТВ Григорию Азаренку сообщил заместитель главы иранского МИД Саид Хатибзаде.

«В следующем году ждем визит на высшем уровне президента Республики Беларусь в Иран», — сказал дипломат.

Также он рассказал, что в ближайшее время планируется организовать визит министра иностранных дел Ирана в Белоруссию. По словам Хатибзаде, стороны обсуждают проведение заседания межправительственной комиссии по экономическим вопросам, межмидовских консультаций.

В августе президент Ирана Масуд Пезешкиан совершил визит в Белоруссию. Лукашенко на встрече с иранским лидером заявил, что Белоруссия готова к обсуждению с Ираном любых вопросов, в том числе — сотрудничества в поставках продовольствия и в военно-технической сфере.

Глава Белоруссии также подчеркнул, что «закрытых тем у нас нет» и партнерство двух стран не направлено против третьих сторон.

Ранее Лукашенко назвал санкции против Белоруссии и Ирана экономическим терроризмом.

