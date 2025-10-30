На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов прибыл в Казахстан с рабочим визитом

Белоусов прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Совета министров обороны СНГ
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату (Казахстан) для участия в заседании Совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств (СМО СНГ), как сообщает российское военное министерство. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в рамках заседания планируется обсуждение ключевых аспектов многостороннего военного взаимодействия, направленных на укрепление вооруженных сил стран-участниц и поддержание стабильности в регионе».

В министерстве обороны подчеркнули, что мероприятие предполагает активную совместную работу руководителей военных ведомств стран СНГ.

«В рамках работы в Казахстане министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-участников СМО СНГ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

17 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные государства задались целью ограничить прогресс стран СНГ. По его словам, в Европе, которая не хочет мира и безопасности на континенте, действует глобальная «партия войны».

Ранее Путин назначил нового спецпредставителя РФ по определению границы со странами СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами