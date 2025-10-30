Белоусов прибыл в Казахстан с рабочим визитом

Белоусов прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Совета министров обороны СНГ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату (Казахстан) для участия в заседании Совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств (СМО СНГ), как сообщает российское военное министерство. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в рамках заседания планируется обсуждение ключевых аспектов многостороннего военного взаимодействия, направленных на укрепление вооруженных сил стран-участниц и поддержание стабильности в регионе».

В министерстве обороны подчеркнули, что мероприятие предполагает активную совместную работу руководителей военных ведомств стран СНГ.

«В рамках работы в Казахстане министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-участников СМО СНГ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

17 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные государства задались целью ограничить прогресс стран СНГ. По его словам, в Европе, которая не хочет мира и безопасности на континенте, действует глобальная «партия войны».

Ранее Путин назначил нового спецпредставителя РФ по определению границы со странами СНГ.