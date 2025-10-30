В ICAN осудили заявления Трампа о ядерных испытаниях

Заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний представляет собой безрассудную эскалацию ядерной угрозы. Об этом заявил РИА Новости представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

«Это ненужная и безрассудная эскалация ядерной угрозы, увеличивающая ядерную опасность и игнорирующая продолжающийся ущерб, уже причинённый испытаниями ядерного оружия за последние 80 лет», — заявил Бернетт.

По словам эксперта, риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны. В ICAN призвали все ядерные страны работать над деэскалацией напряженности вместо увеличения ядерной угрозы.

Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее в США поддержали сертификацию ядерного арсенала без испытаний.