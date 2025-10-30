В Белоруссии подтвердили закрытие границы с Литвой

Белоруссия получила официальное уведомление от Литвы о введении ограничений на пересечение границы между странами. Об этом сообщили в Telegram-канале белорусского погранкомитета.

«В адрес органов пограничной службы Беларуси поступило официальное уведомление от Службы охраны госграницы при МВД Литвы о том, что Правительством Литовской Республики 29 октября 2025 года принято Постановление «Об ограничении и приостановлении пересечения государственной границы Литовской Республики», — говорится в сообщении.

О закрытии границы с Белоруссией накануне заявила премьер-министр Литвы Ингу Ругинене. По ее словам, решение принято для обеспечения безопасности граждан. Ограничения будут действовать до 1 декабря 2025 года.

В этот же день в в МИД Белоруссии заявили, что Литва закрытием границы продемонстрировала свое реальное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.

Ранее в Литве обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.