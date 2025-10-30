В Европе жестко ответили на угрозу главы МО Бельгии «стереть Москву с карты мира»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал министра обороны Бельгии Тео Франкена, который пригрозил «стереть Москву с карты мира».

«Он бросает дерзкий вызов России. Может быть, настало время изгнать всех безумцев, захвативших власть, с европейского континента?» — написал Филиппо.

Политик считает, что такие люди, как Тео Франкен, представляют угрозу для общества.

28 октября глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью для бельгийской газеты De Morgen назвал Россию «геополитической сверхдержавой с сильной армией и огромным боевым духом». Франкен отметил, что РФ производит в четыре раза больше снарядов, чем все государства-участники НАТО. Одновременно с этим министр пригрозил, что НАТО «сотрет Москву с карты мира», если Россия нанесет ракетный удар по Брюсселю.

В посольстве России в Бельгии раскритиковали заявление Франкена о том, что Москву могут «сровнять с землей». Дипломаты назвали подобные высказывания «вызывающими и безответственными», а также «абсолютно ненормальными и оторванными от реальности».

В ведомстве обратили внимание на то, что сразу после публикации интервью бельгийский министр, видимо, испугавшись собственных глупостей, начал оправдываться в соцсетях, что его «неправильно поняли». В диппредставительстве подчеркнули, что министр по сути признал «неэффективность и ущербность проводимой евроатлантистами политики». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ ответили на угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира».