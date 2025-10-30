На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей

Володин: регионы должны обеспечивать жильем молодых врачей
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российские регионы должны обеспечивать жильем молодых врачей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Он призвал законодательно закрепить эту обязанность.

«Мы исходим из того, что, если завтра поедут работать в больницу выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов... Если этого нет, надо обязательно это отразить в законе», — сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

16 октября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что в России нужна ипотека по профессиям, поскольку она будет стимулировать граждан выбирать определенные виды деятельности. По его словам, отлично себя зарекомендовала программа «Земский доктор», когда молодым врачам, которые едут работать на село, выдавались «подъемные». Аксененко призвал «закрепить этот результат» и обеспечить этих специалистов жильем. По мнению депутата, для врачей нужно сделать беспроцентные условия ипотеки в селе.

Ранее россиянам пообещали, что квартиры подешевеют.

