В Польше допускают открытие дополнительных погранпереходов с Белоруссией

В середине ноября, возможно, будут открыты пограничные переходы на границе между Польшей и Белоруссией. Об этом сообщили польскому государственному агентству PAP в правительстве, передает Reuters.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика в ноябре будет готова открыть два пункта пропуска на границе с Белоруссией. По его словам, пропускные пункты будут открыты в Бобровниках и в Кузнице. Последний будет до конца года работать только для легковых автомобилей весом до 3,5 тонн.

Туск отметил, что пункт пропуска «Половцы» будет закрыт до тех пор, пока в его районе будет расположен военный лагерь солдат, переданных Пограничной страже для усиления охраны границы.

24 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене в социальных сетях сообщила, что правительство страны приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай». Они не работали до середины дня 25 октября. В Вильнюсе это решение связали с инцидентом с появившимися в воздушном пространстве республики метеозондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет с белорусской территории.

Ранее в Польше обнаружили тоннель под границей с Белоруссией.