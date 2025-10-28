На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши заявил, что в ноябре могут открыть два пограничных пункта с Белоруссией

Туск: Польша в ноябре будет готова открыть два пункта пропуска с Белоруссией
true
true
true
close
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша в ноябре будет готова открыть два пункта пропуска на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По его словам, пропускные пункты будут открыты в Бобровниках и в Кузнице. Последний будет до конца года работать только для легковых автомобилей весом до 3,5 тонн.

Туск отметил, что пункт пропуска «Половцы» будет закрыт до тех пор, пока в его районе будет расположен военный лагерь солдат, переданных Пограничной страже для усиления охраны границы.

Премьер добавил, что граница будет немедленно закрыта, если этого потребуют интересы безопасности Польши.

Пограничная служба Польши ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Кроме того, они соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. К границе также были направлены десятки тысяч военнослужащих.

Варшава объяснила эти шаги проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября.

Ранее в Польше обнаружили тоннель под границей с Белоруссией.

