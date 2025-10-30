На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады раскрыл подробности о плане Украины и Европы по урегулированию

Гончаренко: план Украины и Европы не предусматривает силовое возвращение земель
Global Look Press

Предлагаемый Киевом и европейскими странами план по урегулированию украинского конфликта не включает в себя пункты о возвращении утраченных территорий военным путем. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Украина и РФ согласуют «пакт о ненападении». Это означает, что стороны не нападают друг на друга. В том числе Украина не должна за счет военной силы возвращать <...> территории», — отметил парламентарий.

Он добавил, что план также предусматривает «консервацию» по линии фронта и создание зон безопасности, ситуацию в которых должны мониторить многонациональные гражданские миссии. Кроме того, в Киеве и Европе предлагают начать российско-украинский диалог для «усиления уважения к разнообразию языков, культур и религий».

27 октября украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что так называемая «коалиция желающих» намерена подготовить план по урегулированию конфликта в течение следующих семи или 10 дней.

30 октября Гончаренко опубликовал 12 пунктов обсуждаемого Украиной и европейскими государствами плана. Он отметил, что документ предусматривает две фазы урегулирования конфликта — прекращение огня и переговоры.

Ранее журналисты выяснили, что Великобритания разрабатывает отдельный план по урегулированию на Украине.

