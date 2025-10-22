На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Politico узнала о разработке Британией своего плана по решению на Украине

Politico: премьер Стармер выступил с идеей плана по прекращению огня на Украине
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Премьер Великобритании Кир Стармер выступил с идеей собственного плана по прекращению огня на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

«Один человек, знакомый с ходом дискуссий, пожелавший остаться неназванным, как и другие цитируемые здесь люди, сказал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдвинул идею отдельного плана прекращения огня, под которым подписались бы все союзники Украины в Европе», — говорится в сообщении издания.

При этом другие источники газеты, говорится в материале, опровергли это, отметив, что «окончательного предложения, которое он (Стармер. – «Газета.Ru») выдвигал, не было».

При этом детали инициативы главы британского правительство в материале Politico пока не раскрыты.

Агентство Bloomberg сообщило, что несколько европейских стран совместно с Украиной сформулировали план урегулирования конфликта, который предусматривает поэтапное снятие санкций с России. Новый документ состоит из 12 пунктов по завершению боевых действий по нынешней линии фронта.

План подразумевает, что после прекращения огня произойдет возвращение всех детей на Украину и обмен пленными. После этого Россия и Украина начнут переговоры об управлении занятыми войсками территориями, которые де-юре останутся непризнанными.

Реализацию плана планируется возложить на «Совет по вопросам мира» под руководством президента США Дональда Трампа.

Ранее в Госдуме рассказали о плюсах плана ЕС по урегулированию на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами