Politico узнала о разработке Британией своего плана по решению на Украине

Politico: премьер Стармер выступил с идеей плана по прекращению огня на Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер выступил с идеей собственного плана по прекращению огня на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

«Один человек, знакомый с ходом дискуссий, пожелавший остаться неназванным, как и другие цитируемые здесь люди, сказал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдвинул идею отдельного плана прекращения огня, под которым подписались бы все союзники Украины в Европе», — говорится в сообщении издания.

При этом другие источники газеты, говорится в материале, опровергли это, отметив, что «окончательного предложения, которое он (Стармер. – «Газета.Ru») выдвигал, не было».

При этом детали инициативы главы британского правительство в материале Politico пока не раскрыты.

Агентство Bloomberg сообщило, что несколько европейских стран совместно с Украиной сформулировали план урегулирования конфликта, который предусматривает поэтапное снятие санкций с России. Новый документ состоит из 12 пунктов по завершению боевых действий по нынешней линии фронта.

План подразумевает, что после прекращения огня произойдет возвращение всех детей на Украину и обмен пленными. После этого Россия и Украина начнут переговоры об управлении занятыми войсками территориями, которые де-юре останутся непризнанными.

Реализацию плана планируется возложить на «Совет по вопросам мира» под руководством президента США Дональда Трампа.

Ранее в Госдуме рассказали о плюсах плана ЕС по урегулированию на Украине.