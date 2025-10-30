Послы стран Европейского союза (ЕС) в ходе переговоров не смогли продвинуться в вопросе использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом сообщило издание Politico.

По информации издания, встреча завершилась без конкретных решений. Журналисты отметили, что участники переговоров сохраняют «выжидательную позицию».

При этом, по данным Politico, Еврокомиссия (ЕК) не представила подробностей своей работы по поиску альтернативных источников финансирования потребностей Украины. Источник издания утверждает, что ЕК до сих пор рассматривает использование замороженных активов РФ как предпочтительный вариант для выполнения данной цели.

Накануне авторы журнала European Conservative заявили, что изъятие замороженных активов России Евросоюзом станет актом лицемерия и воровства, а также подорвет доверие к западным банкам. Издание спрогнозировало отток капитала из ЕС, а также переход других государств на золото, юань и клиринговые системы БРИКС.

Ранее премьер Венгрии назвал планы ЕС по российским активам «прелюдией к войне».