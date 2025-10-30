На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскрыли подробности переговоров послов ЕС по российским активам

Politico: послы ЕС не смогли продвинуться в вопросе изъятия активов России
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

Послы стран Европейского союза (ЕС) в ходе переговоров не смогли продвинуться в вопросе использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом сообщило издание Politico.

По информации издания, встреча завершилась без конкретных решений. Журналисты отметили, что участники переговоров сохраняют «выжидательную позицию».

При этом, по данным Politico, Еврокомиссия (ЕК) не представила подробностей своей работы по поиску альтернативных источников финансирования потребностей Украины. Источник издания утверждает, что ЕК до сих пор рассматривает использование замороженных активов РФ как предпочтительный вариант для выполнения данной цели.

Накануне авторы журнала European Conservative заявили, что изъятие замороженных активов России Евросоюзом станет актом лицемерия и воровства, а также подорвет доверие к западным банкам. Издание спрогнозировало отток капитала из ЕС, а также переход других государств на золото, юань и клиринговые системы БРИКС.

Ранее премьер Венгрии назвал планы ЕС по российским активам «прелюдией к войне».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами