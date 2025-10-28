На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Венгрии назвал планы ЕС по российским активам «прелюдией к войне»

Орбан: захват Евросоюзом российских активов является прелюдией к войне
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Планы Европейского союза (ЕС) по использованию российских замороженных активов являются «прелюдией к войне». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [вызовет] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне», — написал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что Россия и Европа могут предотвратить эскалацию конфликта только путем проведения переговоров. По его словам, Венгрия настаивала на подобном решении в ходе последних встреч.

23 октября агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление по результатам саммита ЕС по Украине сообщило, что Бельгия не поддержала экспроприацию российских активов, блокированных в ее юрисдикции. В Брюсселе считают, что эти активы должны остаться замороженными до завершения конфликта между РФ и Украиной.

Ранее Зеленский анонсировал решение Европы по замороженным активам России.

