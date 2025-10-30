На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде раскрыли посыл испытаний «Посейдона» и «Буревестника» для Трампа

Джабаров: Трампу объяснили, что такое «Посейдон» и «Буревестник»
Президенту США Дональду Трампу объяснили, что такое «Посейдон» и «Буревестник». Теперь ему надо понять, что с Россией необходимо договариваться, а не вводить санкции, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости.

Джабаров считает, что, по всей видимости, Трамп сначала не понял, что такое «Посейдон» и «Буревестник», однако ему объяснили советники и военные. По мнению сенатора, после этого президент США понял, что новейшее российское оружие реально, и ему «нужно чем-то отвечать». В связи с этим Трамп объявил о немедленном проведении ядерных испытаний, предположил Джабаров.

«Давайте мы испытаем публично на каком-нибудь полигоне, чтобы Трамп увидел, какое страшное оружие находится в наших руках», — сказал сенатор.

Он считает, что Трамп «прозреет и поймет», что с Россией надо договариваться о мире, о новом соглашении по стратегическим наступательным вооружениям, а не вводить санкции.

После успешных испытаний подводного дрона «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник», которые прошли в России в конце октября, Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания. По словам американского лидера, они должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Ранее Лавров заявил, что «все притихли» после испытаний «Буревестника» в РФ.

