Трамп рассказал о ситуации в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время в секторе Газа сохраняется режим прекращения огня. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по пути из Пусана в Вашингтон после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, передает Fox News.

«Да, это прекращение огня», — заявил американский лидер.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

Однако 19 октября Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. Израильские власти заявили, что противник сделал это первее, ударив по военным. ХАМАС все отрицает.

21 октября Трамп заявил, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке выразили готовность ввести войска в сектор Газа в случае нарушения ХАМАС условий мирного соглашения. По его словам, для урегулирования ситуации страны могут задействовать «крупные силы».

Ранее Трамп заявил, что Израиль имеет право совершать удары по Газе.