Трамп снизил введенные против КНР из-за фентанила пошлины

Трамп: введенные против Китая из-за ввоза фентанила пошлины снижены с 20% до 10%

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином заявил о снижении введенных против Пекина из-за ситуации с фентанилом пошлин с 20% до 10%. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер напомнил, что вводил предыдущие пошлины в отношении Китая на фоне борьбы с контрабандой синтетического опиоида фентанила.

«Это очень большие пошлины, но, исходя из сегодняшних заявлений [Си Цзиньпина], я снизил их на 10%», — сказал он журналистам.

В октябре Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение».

Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где КНР контролирует 70% мирового рынка.

Ранее Трамп называл условие для смягчения торговой политики в отношении Китая.