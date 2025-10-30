Швейцария ввела санкции против России и Белоруссии

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о присоединении страны к дополнительным мерам 18-го пакета санкций Европейского союза против Российской Федерации и Республики Белоруссия. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Отмечается, что основное внимание уделяется мерам в сферах торговли товарами, финансов и энергетики. Ограничения вступят в силу 30 октября.

23 октября Европейский союз утвердил 19-й пакет санкций против Российской Федерации, который затрагивает энергетическую, финансовую и торговую сферы. В него в том числе вошли новые ограничения на перемещение российских дипломатов и запрет на закупку сжиженного природного газа (СПГ) страны, который будет проводится в два этапа. Также россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой. Министерство иностранных дел Эстонии предупредило, что в ЕС уже начали готовить 20-й пакет ограничений против России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский объявил о новых антироссийских санкциях.