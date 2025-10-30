На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Си заявил Трампу, что развитие Китая не противоречит величию Америки

Evelyn Hockstein/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит концепции президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». Об этом сообщает Xinhua.

Во время встречи с американским лидером в южнокорейском Пусане Си выразил уверенность в том, что Китай и США могут добиться взаимного успеха и совместного процветания. Лидер КНР призвал Пекин и Вашингтон быть партнерами и друзьями, поскольку это «реалистическая необходимость».

«Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для развития обеих стран», — заключил лидер Китая.

До этого министерство иностранных дел КНР сообщило, что в ходе встречи в Южной Корее 30 октября политики обсудят вопрос развития двусторонних отношений, поднимут темы, затрагивающие общие интересы стран, и обсудят урегулирование на Украине. Президент США, выступая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в южнокорейском Кенчжу отметил, что рассчитывает на сделку с Пекином по итогам встречи с председателем КНР.

Ранее были названы темы встречи Трампа и Си, связанные с Россией.

Второй срок Трампа
