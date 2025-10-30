На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде заявили о попытках де-факто втянуть Украину в НАТО

Пушков: отправка войск НАТО на Украину нужна для втягивания Киева в альянс
Valentyn Ogirenko/Reuters

Предложение бывшего главнокомандующего НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса направить войска блока на Украину направлено на втягивание де-факто Киева в Североатлантический альянс. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что план Ставридиса о размещении войск из стран — членов альянса на Украине предназначен для фактического втягивания Киева в НАТО, без официального членства. Кураторство же таких войск со стороны Европейского союза является всего лишь прикрытием этого намерения.

Пушков привел в качестве примера Косово, которое формально в НАТО не входит, но на его территории размещена крупная база Вооруженных сил США.

24 октября Ставридис заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать в себя три направления: морское, воздушное и наземное. В наземные гарантии необходимо включить размещение на территории республики международного контингента, действующего под национальными флагами.

Ранее в Европе заявили о начале войны с РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
