Пушков: отправка войск НАТО на Украину нужна для втягивания Киева в альянс

Предложение бывшего главнокомандующего НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса направить войска блока на Украину направлено на втягивание де-факто Киева в Североатлантический альянс. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что план Ставридиса о размещении войск из стран — членов альянса на Украине предназначен для фактического втягивания Киева в НАТО, без официального членства. Кураторство же таких войск со стороны Европейского союза является всего лишь прикрытием этого намерения.

Пушков привел в качестве примера Косово, которое формально в НАТО не входит, но на его территории размещена крупная база Вооруженных сил США.

24 октября Ставридис заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать в себя три направления: морское, воздушное и наземное. В наземные гарантии необходимо включить размещение на территории республики международного контингента, действующего под национальными флагами.

