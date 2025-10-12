В Европе заявили о начале войны с РФ

Дизен: Европа перешла черту между прокси-войной и настоящей войной с Россией

Европа перешла черту между прокси-войной с Россией и настоящим конфликтом, фактически воюя против РФ. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на YouTube.

«[Бывший министр обороны Великобритании] Бен Уоллес утверждает, что мы должны душить Крым. Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооруженным противостоянием», — сказал он.

Профессор также обратил внимание на то, что политики стран Запада уже в открытую говорят о захвате российских кораблей и ударах вглубь России.

9 октября издание The National Interest писало, что спецназ армии США ведет подготовку к «конфликту» с Россией.

В тот же день экс- командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что альянсу нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну».

Ранее на Западе сравнили обстановку в Европе с началом Первой мировой войны.