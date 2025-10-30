D66 лидирует на выборах в Нидерландах с 27 депутатскими местами

Проевропейская партия «Демократы-66» (D66) лидирует на выборах в парламент Нидерландов с 27 мандатами. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos, опубликованные телеканалом NOS.

За «Демократами-66» с минимальным отрывом следует ультраправая Партия свободы. Ее представители получат 25 мест в парламенте.

Третье место с 23 мандатами занимает входящая в правящую коалицию праволиберальная Народная партия за свободу и демократию.

В июне 2025 года Партия свободы вышла из правящей коалиции, поскольку ее партнеры не поддержали план по ужесточению миграционной политики и не внесли изменений в соглашение.

Лидер фракции Герт Вилдерс заявил, что отсутствие такой поддержки «не оставляет другого выхода». Партия свободы получила больше всего мандатов на прошлых выборах, и ее выход из коалиции может привести к ее распаду и новым выборам в Нидерландах.

В результате коалиция распалась, а правительство ушло в отставку, после чего встал вопрос о досрочных выборах.

Ранее Вилдерс предупредил о скором падении старых режимов в Европе.