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В Нидерландах распалась правящая коалиция

Лидер правых в Нидерландах Вилдерс вышел из правящей коалиции
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Reuters

Лидер голландской ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс в социальной сети X объявил о выходе своей политсилы из правящей коалиции.

«Мы покидаем коалицию», — написал он.

Вилдерс подчеркнул, что ни одна из других партий коалиции не поддержала его план по ужесточению миграционной политики и не внесла изменений в соглашение.

Он заявил, что отсутствие такой поддержки «не оставляет другого выхода». Партия свободы получила больше всего мандатов на прошлых выборах, и ее выход из коалиции может привести к ее распаду и новым выборам в Нидерландах.

Вилдерс выступает за ограничение срока действия вида на жительство для беженцев тремя годами. Он также считает, что правительство должно усложнить процедуру воссоединения семей для беженцев в Нидерландах. Кроме того, он предлагает отказать в убежище беженцам из безопасных районов Сирии, которые, по мнению Нидерландов, не нуждаются в защите.

Ранее Вилдерс предупредил о скором падении старых режимов в Европе.

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