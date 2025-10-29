На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Венгрия отклонила признание инцидента с аэростатами актом гибридной войны

Politico: Венгрия отвергла инициативу ЕС об инциденте с аэростатами
Shutterstock

Венгрия отвергла инициативу других стран Евросоюза (ЕС) о признании инцидента с аэростатами в небе над Вильнюсом актом гибридной войны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Евросоюз настаивает на том, чтобы от имени всех стран-членов объединения было опубликовано заявление об акте гибридной войны.

По словам источников издания, Будапешт лоббирует идею о том, чтобы блок не публиковал данное заявление.

По данным Politico, действия Венгрии привели к тому, что проект публикации заявления был приостановлен.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства. 27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее ЕС пообещал ускорить создание «стены дронов» из-за инцидентов с метеозондами в Литве.

