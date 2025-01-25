Трамп и Вэнс поддержали противников абортов в Вашингтонов

Трамп и Вэнс в Вашингтоне приняли участие в марше противников абортов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в Вашингтоне приняли участие в марше противников абортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Я также положу конец использованию правоохранительных органов в качестве оружия против верующих американцев и освобождаю христиан и активистов движения «про лайф», которые подвергались преследованиям со стороны режима Байдена», — заявил Трамп в видеообращении к участникам марша.

Кроме Трампа и Вэнса, первых лиц государства, в марше также приняли участие спикер палаты представителей США Майк Джонсон, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун и губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Вопрос абортов является одним из основных противоречий между Республиканцами и Демократами в Соединенных Штатах, при этом вокруг этого вопроса возникают крупнейшие общественные дискуссии — часть штатов уже запретила аборты.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что почти 40 тыс. беременных россиянок передумали делать аборт в 2024 году после консультаций со специалистами, которые в том числе информировали их о мерах соцподдержки.

Ранее в Крыму ввели штрафы за склонение беременных к абортам.