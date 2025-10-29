«Победили в Чечне»: в МО Бельгии ответили призывающим не бояться Россию

Россия остается сверхдержавой, за плечами которой много военных побед, Европа на ее фоне выглядит слабой. Об этом в интервью De Morgen заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«Люди, которые утверждают, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом», — подчеркнул он.

По словам главы ведомства, вооруженные силы России «победили в Чечне», а позже доминировали в Сирии, в то время как в Европе нет централизованного военного командования армиями стран ЕС.

28 октября посольство РФ осудило угрозу Франкена «стереть Москву с карты мира» как ненормальную.

Дипломаты заявили, что «вызывающие и безответственные» заявления Франкена, содержащие прогнозы «российских ракетных ударов по Брюсселю» и угрозы «стереть Москву с карты мира», являются «абсолютно ненормальными и оторванными от реальности».

Ранее Франкен заявил, что НАТО обсуждает смягчение правил применения оружия против РФ.