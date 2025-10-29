На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Победили в Чечне»: в МО Бельгии ответили призывающим не бояться Россию

Глава МО Бельгии Франкен: РФ остается сверхдержавой, ее нужно бояться
true
true
true
close
James Arthur Gekiere/Global Look Press

Россия остается сверхдержавой, за плечами которой много военных побед, Европа на ее фоне выглядит слабой. Об этом в интервью De Morgen заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«Люди, которые утверждают, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом», — подчеркнул он.

По словам главы ведомства, вооруженные силы России «победили в Чечне», а позже доминировали в Сирии, в то время как в Европе нет централизованного военного командования армиями стран ЕС.

28 октября посольство РФ осудило угрозу Франкена «стереть Москву с карты мира» как ненормальную.

Дипломаты заявили, что «вызывающие и безответственные» заявления Франкена, содержащие прогнозы «российских ракетных ударов по Брюсселю» и угрозы «стереть Москву с карты мира», являются «абсолютно ненормальными и оторванными от реальности».

Ранее Франкен заявил, что НАТО обсуждает смягчение правил применения оружия против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами